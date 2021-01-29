'Gözlerim dolarak o günleri düşünüyorum'

YASEMİN ÖZİLHAN, BİR DERGİYE VERDİĞİ SÖYLEŞİDE ÇOCUKLUK YILLARINA GERİ DÖNDÜ.
SAYFİYE YERİNDE ÇOCUKLUĞUNU GEÇİREN ÖZİLHAN, MÜREFTE'DE YAŞADIKLARINI ANIMSADI.
YASEMİN ÖZİLHAN, AYNI ZAMANDA ÇOCUKLUK YILLARINDA SABAHTAN AKŞAMA KADAR SOKAKTA OYNADIĞINI ANLATTI
YASEMİN ÖZİLHAN
Yasemin Özilhan, bir dergiye verdiği söyleşide özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu
Pınar Sabancı
Etel Baler
Evelize Kosif
Kayak sezonuna hızlı başlayan Kartalkaya'da oteller doldu taştı, kayaseverler pistlere koştu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da çekimleri devam eden 'Five Eyes' adlı film setinde Jason Statham ve yönetmen Guy Ritchie ile bir araya gelerek sohbet etti.
Sosyetenin ünlü isimlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan çocuklarıyla birlikte Uludağ'da kar tatiline çıktı.
Cemiyet hayatının ünlü simaları karın keyfini kayak yaparak dağda çıkardılar.