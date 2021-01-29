'Gözlerim dolarak o günleri düşünüyorum'

Yasemin Özilhan, bir dergiye verdiği söyleşide özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu

29 Ocak 2021 Cuma

YASEMİN ÖZİLHAN, BİR DERGİYE VERDİĞİ SÖYLEŞİDE ÇOCUKLUK YILLARINA GERİ DÖNDÜ.

SAYFİYE YERİNDE ÇOCUKLUĞUNU GEÇİREN ÖZİLHAN, MÜREFTE'DE YAŞADIKLARINI ANIMSADI.

YASEMİN ÖZİLHAN, AYNI ZAMANDA ÇOCUKLUK YILLARINDA SABAHTAN AKŞAMA KADAR SOKAKTA OYNADIĞINI ANLATTI

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

'Gözlerim dolarak o günleri düşünüyorum'

Yasemin Özilhan, bir dergiye verdiği söyleşide özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bakımlı ve farklı...

Pınar Sabancı
Stiliyle ilham oluyor

Etel Baler
Şık tasarımlar

Evelize Kosif
'Gözlerim dolarak o günleri düşünüyorum'

Yasemin Özilhan, bir dergiye verdiği söyleşide özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu
Kartalkaya'da pistler doldu taştı...

Kayak sezonuna hızlı başlayan Kartalkaya'da oteller doldu taştı, kayaseverler pistlere koştu
Ersoy'dan Jason Statham ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da çekimleri devam eden 'Five Eyes' adlı film setinde Jason Statham ve yönetmen Guy Ritchie ile bir araya gelerek sohbet etti.
Alkoçlar'ın rotası Uludağ...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan çocuklarıyla birlikte Uludağ'da kar tatiline çıktı.

Kayakseverler pistte...

Cemiyet hayatının ünlü simaları karın keyfini kayak yaparak dağda çıkardılar.