Aile pozu!

CEYDA-BUĞRA TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİ 13 EKİM 2018'DE AMERİKA'DA NİKAH MASASINA OTURDU.
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİNİN KIZLARI TALİA 26 KASIM 2020'DE DÜNYAYA GELDİ.
Ceyda Ateş Toplusoy, kızı ve eşi Buğra Toplusoy ile birlikte yürüyüş yaparken çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
Pınar Sabancı
Etel Baler
Evelize Kosif
Begüm Şen
Ronit Hakko
Alara Koçibey
NG Kütahya Seramik’in her yıl iş ortaklarıyla buluştuğu ‘‘Yükselen Değerler Ödül Töreni’’ pandemi dolayısıyla NG Sapanca Enjoy Otel’de Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşti. Türkiye’de ilk kez NG Kütahya Seramik’in 600 kadar iş ortağı ile aynı anda Online bağlantı kuruldu.