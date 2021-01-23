Alkoçlar'dan doğal güzellik reçeteleri...

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN, KENDİ HAZIRLADIĞI GÜZELLİK REÇETELERİYLE SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ.
ÖZELLİKLE DOĞAL BESLENEN VE DOĞANIN GÜCÜNDEN İLHAM ALAN NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN, CİLT BAKIMINA ÖNEM VERİYOR
HAZIRLADIĞI BİTKİSEL TARİFLERLE KADIN TAKİPÇİLERİNDEN İLGİ GÖREN NESLİŞAH HANIM, GERİ DÖNÜŞÜMLERDEN OLDUKÇA MEMNUN.
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
Doğanın gücüne inanan Neslişah Alkoçlar Düzyatan kendi hazırladığı reçetelerle güzelleşiyor
Pınar Sabancı
Etel Baler
Evelize Kosif
Begüm Şen
Ronit Hakko
Alara Koçibey
Cemiyet hayatının ünlü simalarından İpek Toplusoy ve Nergis Pekuysal arkadaşlarının doğum günü için Bebek'te bir araya geldiler.