Balat sokaklarını gezdiler...

ARZU SABANCI, BERNA ÇEBİ, NECLA AKSOY, YONCA EBUZZİYA
ARZU SABANCI
İŞ İNSANI ÖMER SABANCI İLE EVLİ OLAN ARZU SABANCI'NIN HACI, HAKAN VE KERİM ADINDA ÜÇ ÇOCUĞU VAR.
GENEL
BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ İLE EVLİ OLAN BERNA ÇEBİ'NİN ELGİZ NUR, MİNA NUR VE YAŞAR KAPTAN ADINDA ÜÇ ÇOCUKLARI VAR.
BERNA ÇEBİ
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı ve Berna Çebi dostlarıyla birlikte Balat'ı gezdi.
Begüm Şen
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