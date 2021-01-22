Balat sokaklarını gezdiler...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı ve Berna Çebi dostlarıyla birlikte Balat'ı gezdi.

22 Ocak 2021 Cuma

ARZU SABANCI, BERNA ÇEBİ, NECLA AKSOY, YONCA EBUZZİYA

ARZU SABANCI

İŞ İNSANI ÖMER SABANCI İLE EVLİ OLAN ARZU SABANCI'NIN HACI, HAKAN VE KERİM ADINDA ÜÇ ÇOCUĞU VAR.

GENEL

BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ İLE EVLİ OLAN BERNA ÇEBİ'NİN ELGİZ NUR, MİNA NUR VE YAŞAR KAPTAN ADINDA ÜÇ ÇOCUKLARI VAR.

BERNA ÇEBİ

BERNA ÇEBİ

BERNA ÇEBİ

BERNA ÇEBİ

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

Balat sokaklarını gezdiler...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı ve Berna Çebi dostlarıyla birlikte Balat'ı gezdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve şık...

Begüm Şen
İlham olan stil

Ronit Hakko
Tarz kombinler...

Alara Koçibey
Balat sokaklarını gezdiler...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı ve Berna Çebi dostlarıyla birlikte Balat'ı gezdi.
Koçibey'den kar paylaşımı...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Alara Koçibey uzun zamandan sonra kar paylaşımı yaptı.
Boyner, son yolculuğuna uğurlandı...

Koronavirüs tedavisi sonrası geçirdiği beyin kanaması sonucu 88 yaşında hayata gözlerini yuman Ayten Boyner, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı
M. Koç mezarı başında anıldı...

Beş yıl önce aramızdan ayrılan merhum iş insanı Mustafa Koç, ölüm yıldönümünde başta ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı
Gaga ve Lopez'den yemin töreninde konser

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez Kongre binası önünde sahne aldı.