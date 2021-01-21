Boyner, son yolculuğuna uğurlandı...

Koronavirüs tedavisi sonrası geçirdiği beyin kanaması sonucu 88 yaşında hayata gözlerini yuman Ayten Boyner, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı

21 Ocak 2021 Perşembe

BOYNER HOLLDİNGİN KURUCUSU OSMAN BOYNER VE OĞLU BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER, AYTEN BOYNER'İ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI.

CEM BOYNER'İN EŞİ ESKİ TÜSİAD BAŞKANI ÜMİT BOYNER CENAZE TÖRENİNDE HAZIR BULUNDU.

AYTEN BOYNER'İN TORUNU AYŞE BOYNER EŞİ CEM TELVİ'YLE BİRLİKTE ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞINA GELDİ.

ELİF BOYNER BABAANNESİ AYTEN BOYNER'İ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI.

CEM BOYNER

ALİ KİBAR, OSMAN ÇARMIKLI

BİLGÜN DERELİ, YASEMİN ALOĞLU

BİLGÜN DERELİ, CEM, OSMAN, ELİF BOYNER

CEM TELVİ, OSMAN BOYNER

ELİF BOYNER

MURAT BOYNER

OSMAN BOYNER, EMİNE KÜRŞAT

OSMAN BOYNER

ÜMİT BOYNER, EMİNE KÜRŞAT

ÜMİT BOYNER, NEYLAN DİNLER

ZEYNEP ÇARMIKLI

Boyner, son yolculuğuna uğurlandı...

Koronavirüs tedavisi sonrası geçirdiği beyin kanaması sonucu 88 yaşında hayata gözlerini yuman Ayten Boyner, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı

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