Boyner, son yolculuğuna uğurlandı...

BOYNER HOLLDİNGİN KURUCUSU OSMAN BOYNER VE OĞLU BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER, AYTEN BOYNER'İ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI.
CEM BOYNER'İN EŞİ ESKİ TÜSİAD BAŞKANI ÜMİT BOYNER CENAZE TÖRENİNDE HAZIR BULUNDU.
AYTEN BOYNER'İN TORUNU AYŞE BOYNER EŞİ CEM TELVİ'YLE BİRLİKTE ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞINA GELDİ.
ELİF BOYNER BABAANNESİ AYTEN BOYNER'İ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI.
CEM BOYNER
ALİ KİBAR, OSMAN ÇARMIKLI
BİLGÜN DERELİ, YASEMİN ALOĞLU
BİLGÜN DERELİ, CEM, OSMAN, ELİF BOYNER
CEM TELVİ, OSMAN BOYNER
ELİF BOYNER
MURAT BOYNER
OSMAN BOYNER, EMİNE KÜRŞAT
OSMAN BOYNER
ÜMİT BOYNER, EMİNE KÜRŞAT
ÜMİT BOYNER, NEYLAN DİNLER
ZEYNEP ÇARMIKLI
Koronavirüs tedavisi sonrası geçirdiği beyin kanaması sonucu 88 yaşında hayata gözlerini yuman Ayten Boyner, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı
Begüm Şen
Ronit Hakko
Alara Koçibey
Beş yıl önce aramızdan ayrılan merhum iş insanı Mustafa Koç, ölüm yıldönümünde başta ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı
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Koç Holding Yönetim Kurulu Eski Başkanı merhum Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç eşini duygu dolu paylaşımla andı.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Yasemin Özilhan Bebek'te objektiflere yakalandı.