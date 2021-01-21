Gaga ve Lopez'den yemin töreninde konser

JENNIFER LOPEZ
LADY GAGA, JENNIFER LOPEZ
LADY GAGA
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez Kongre binası önünde sahne aldı.
Begüm Şen
Ronit Hakko
Alara Koçibey
Koronavirüs tedavisi sonrası geçirdiği beyin kanaması sonucu 88 yaşında hayata gözlerini yuman Ayten Boyner, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı
Beş yıl önce aramızdan ayrılan merhum iş insanı Mustafa Koç, ölüm yıldönümünde başta ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı
Koç Holding Yönetim Kurulu Eski Başkanı merhum Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç eşini duygu dolu paylaşımla andı.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Yasemin Özilhan Bebek'te objektiflere yakalandı.