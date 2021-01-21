Gaga ve Lopez'den yemin töreninde konser

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez Kongre binası önünde sahne aldı.

21 Ocak 2021 Perşembe

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

LADY GAGA, JENNIFER LOPEZ

LADY GAGA

LADY GAGA

LADY GAGA

Gaga ve Lopez'den yemin töreninde konser

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez Kongre binası önünde sahne aldı.

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Gaga ve Lopez'den yemin töreninde konser

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