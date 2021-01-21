YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN İŞ İNSANI TUNCAY ÖZİLHAN'IN OĞLU İZZET ÖZİLHAN'LA 16 TEMMUZ 2011'DE NİKAH MASASINA OTURDU.
YASEMİN ÖZİLHAN VE EŞİ İZZET ÖZİLHAN'IN EMİNE VE ELA ADINDA İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.
STİLİYLE HER ZAMAN BEĞENİLEN YASEMİN ÖZİLHAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMLAR YAPARAK TARZINI TAKİPÇİLERİNE GÖSTERİYOR.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Yasemin Özilhan Bebek'te objektiflere yakalandı.
Begüm Şen
Ronit Hakko
Alara Koçibey
Koronavirüs tedavisi sonrası geçirdiği beyin kanaması sonucu 88 yaşında hayata gözlerini yuman Ayten Boyner, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı
Beş yıl önce aramızdan ayrılan merhum iş insanı Mustafa Koç, ölüm yıldönümünde başta ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez Kongre binası önünde sahne aldı.
Koç Holding Yönetim Kurulu Eski Başkanı merhum Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç eşini duygu dolu paylaşımla andı.