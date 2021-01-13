Boyner tarzı...

Ayşe Boyner farklı tarzını takipçilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

13 Ocak 2021 Çarşamba

AYŞE BOYNER

STİLİYLE BEĞENİLEN AYŞE BOYNER KENDİ MARKASINI KURARAK MODA SEKTÖRÜNE YÖN VERİYOR.

AYŞE BOYNER CEM TELVİ'YLE 2020'DE AYVALIK'TA NİKAH MASASINA OTURMUŞTU.

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

Boyner tarzı...

Ayşe Boyner farklı tarzını takipçilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

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