Boyner tarzı...

AYŞE BOYNER
STİLİYLE BEĞENİLEN AYŞE BOYNER KENDİ MARKASINI KURARAK MODA SEKTÖRÜNE YÖN VERİYOR.
AYŞE BOYNER CEM TELVİ'YLE 2020'DE AYVALIK'TA NİKAH MASASINA OTURMUŞTU.
Ayşe Boyner farklı tarzını takipçilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.
Ahu Orakçıoğlu
Şirin Yalçın
Sanem Tezman
Bahar Şer eşi Ozan Şer'in doğum gününü yakın dostlarıyla birlikte kutladı.
Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan kuzeni Melisa Tapan'ın doğum gününü kutladı.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Feryal Gülman, önceki gün cilt bakım merkezine giderek bakım yaptırdı.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Demet Sabancı Çetindoğan annesi Özcan Sabancı'yı, Türkan Şoray'a benzettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla açıkladı.