Özlem dolu paylaşım!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı, yakın arkadaşı Begüm Şen'le fotoğraflarını paylaştı.

11 Ocak 2021 Pazartesi

BEGÜM ŞEN, ARZU SABANCI

BEGÜM ŞEN, ARZU, KERİM SABANCI

İŞ İNSANI ÖMER SABANCI İLE EVLİ O0LAN ARZU SABANCI'NIN HACI, HAKAN VE KERİM ADINDA ÜÇ OĞLU VAR.

ARZU SABANCI MODAYA OLAN İLGİSİYLE VE TASARIMLARIYLA HERKESE ÖRNEK OLUYOR.

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ADNAN ŞEN İLE EVLİ OLAN BEGÜM ŞEN LOS ANGELES'TA YAŞIYOR.

BEGÜM ŞEN

BEGÜM ŞEN

BEGÜM ŞEN

BEGÜM ŞEN

Özlem dolu paylaşım!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı, yakın arkadaşı Begüm Şen'le fotoğraflarını paylaştı.

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