Özlem dolu paylaşım!

BEGÜM ŞEN, ARZU SABANCI
BEGÜM ŞEN, ARZU, KERİM SABANCI
İŞ İNSANI ÖMER SABANCI İLE EVLİ O0LAN ARZU SABANCI'NIN HACI, HAKAN VE KERİM ADINDA ÜÇ OĞLU VAR.
ARZU SABANCI MODAYA OLAN İLGİSİYLE VE TASARIMLARIYLA HERKESE ÖRNEK OLUYOR.
ARZU SABANCI
ADNAN ŞEN İLE EVLİ OLAN BEGÜM ŞEN LOS ANGELES'TA YAŞIYOR.
BEGÜM ŞEN
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı, yakın arkadaşı Begüm Şen'le fotoğraflarını paylaştı.
Ahu Orakçıoğlu
Şirin Yalçın
Sanem Tezman
Begüm Şen
Aylin Saruhan
Ümit Boyner
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, koronavirüse yakalandı. Bodrum'daki yazlık evinde 15 gün süreyle kendini izole eden Koç, sağlığına kavuştu
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Derin Mermerci arkadaşı Aslı Ekşioğlu'nun doğum gününü kutladı.