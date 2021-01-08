Sabancı'dan örnek davranış...

Cemiyet hayatının genç simalarından Hakan Sabancı SosyalBen Vakfı için tasarladığı kıyafetleri tanıttı.

08 Ocak 2021 Cuma

1991 DOĞUMLU OLAN HAKAN SABANCI, SABANCI AİLESİ'NİN ÜYELERİNDEN

 

HAKAN SABANCI SOSYAL BEN VAKFI İÇİN TASARLADIĞI ÜRÜNLER İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ.

ARZU VE ÖMER SABANCI'NIN İKİNCİ ÇOCUKLARI OLAN HAKAN SABANCI, SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DESTEK OLUYOR.

EĞİTİMİNİ AMERİKA'DA TAMAMLAMIŞ OLAN HAKAN SABANCI FUTBOLLA YAKINDAN İLGİLENİYOR. SABANCI, KOYU BİR BEŞİKTAŞ TARAFTARIDIR.

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

Sabancı'dan örnek davranış...

Cemiyet hayatının genç simalarından Hakan Sabancı SosyalBen Vakfı için tasarladığı kıyafetleri tanıttı.

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