Sabancı'dan örnek davranış...

1991 DOĞUMLU OLAN HAKAN SABANCI, SABANCI AİLESİ'NİN ÜYELERİNDEN
HAKAN SABANCI SOSYAL BEN VAKFI İÇİN TASARLADIĞI ÜRÜNLER İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ.
ARZU VE ÖMER SABANCI'NIN İKİNCİ ÇOCUKLARI OLAN HAKAN SABANCI, SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DESTEK OLUYOR.
EĞİTİMİNİ AMERİKA'DA TAMAMLAMIŞ OLAN HAKAN SABANCI FUTBOLLA YAKINDAN İLGİLENİYOR. SABANCI, KOYU BİR BEŞİKTAŞ TARAFTARIDIR.
HAKAN SABANCI
Cemiyet hayatının genç simalarından Hakan Sabancı SosyalBen Vakfı için tasarladığı kıyafetleri tanıttı.
Begüm Şen
Aylin Saruhan
Ümit Boyner
İş dünyasının önde gelen isimlerinden Nezih Barut ve İbrahim Barut şirkette bir araya geldi.
Cemiyet hayatının önde gelen simalarından Begüm Şen çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı.
İş insanı Hamdi Akın Bodrum'da bulunan Leleg Mezar Anıtlarını gezdi.
Güzel havaların tadını çıkaran iş ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, Nişantaşı'nda ve Bebek'tetur attı.