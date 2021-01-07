Akın'dan tarihi gezi...

İş insanı Hamdi Akın Bodrum'da bulunan Leleg Mezar Anıtlarını gezdi.

07 Ocak 2021 Perşembe

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN TARİHİ LELEG ANITLARINI GEZDİ

İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA TANINAN HAMDİ AKIN AKFEN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR

HAMDİ AKIN'IN SELİM VE PELİN ADINDA İKİ ÇOCUĞU VAR

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

Akın'dan tarihi gezi...

İş insanı Hamdi Akın Bodrum'da bulunan Leleg Mezar Anıtlarını gezdi.

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Akın'dan tarihi gezi...

İş insanı Hamdi Akın Bodrum'da bulunan Leleg Mezar Anıtlarını gezdi.
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