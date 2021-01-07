Akın'dan tarihi gezi...

HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN TARİHİ LELEG ANITLARINI GEZDİ
İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA TANINAN HAMDİ AKIN AKFEN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR
HAMDİ AKIN'IN SELİM VE PELİN ADINDA İKİ ÇOCUĞU VAR
İş insanı Hamdi Akın Bodrum'da bulunan Leleg Mezar Anıtlarını gezdi.
Begüm Şen
Aylin Saruhan
Ümit Boyner
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