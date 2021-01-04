Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Zeynep Üstünel yeni yaşını kızıyla kutladı.
04 Ocak 2021 Pazartesi
ZEYNEP, MİNA ÜSTÜNEL
İŞ İNSANI HALDUN ÜSTÜNEL'LE EVLİ OLAN ZEYNEP ÜSTÜNEL'İN MUTLU BİR EVLİLİĞİ VAR.
HALDUN VE ZEYNEP ÜSTÜNEL ÇİFTİNİN MİNA VE MERVE ADINDA İKİ KIZLARI VAR.
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
Yeni yaşa özel kutlama...
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Zeynep Üstünel yeni yaşını kızıyla kutladı.
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