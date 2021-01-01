Yeni yıla sade kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yılı aileleriyle bir arada kutladı.

01 Ocak 2021 Cuma

CAVİT-NEŞE, MEHMET, HASAN KAVAK

NEŞE, MEHMET KAVAK

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

Yeni yıla sade kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yılı aileleriyle bir arada kutladı.

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Yeni yıla sade kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yılı aileleriyle bir arada kutladı.
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