Cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yılı aileleriyle bir arada kutladı.
01 Ocak 2021 Cuma
CAVİT-NEŞE, MEHMET, HASAN KAVAK
NEŞE, MEHMET KAVAK
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
Yeni yıla sade kutlama...
Cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yılı aileleriyle bir arada kutladı.
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