İş insanı Cem Hakko, Kartalkaya'da kayak keyfi yaptı.
31 Aralık 2020 Perşembe
KAYAK SPORUYLA PROFESYONEL OLARA İLGİLENEN CEM HAKKO TÜRKİYE SENKRONİZE KAYAK MİLLİ TAKIMI'NDA YER ALIYOR.
BAŞARILI İŞ İNSANI CEM HAKKO VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULUNDA BULUNUYOR.
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
GENEL
GENEL
Hakko Kartalkaya'da...
İş insanı Cem Hakko, Kartalkaya'da kayak keyfi yaptı.
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