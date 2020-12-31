Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner oğlu Murat'la birlikte satranç oynadı.
31 Aralık 2020 Perşembe
CEM, MURAT BOYNER
BAŞARILI İŞ İNSANI CEM BOYNER, ÜMİT BOYNER'LE 1994 YILINDA EVLENDİ.
CEM VE ÜMİT BOYNER ÇİFTİNİN OĞULLARI MURAT BOYNER 4 Şubat 1996'DA DÜNYAYA GELDİ.
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
Boyner Ailesi'nin satranç turnuvası...
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner oğlu Murat'la birlikte satranç oynadı.
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