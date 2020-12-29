Ankara'da görkemli açılış

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, restorasyonu tamamlandıktan sonra Mehmet Nuri Ersoy ve Pervin Ersoy'un katılımıyla tekrar açıldı.

29 Aralık 2020 Salı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY EŞİ PERVİN ERSOY'LA BİRLİKTE ANKARA'DAKİ DEVLET RESİM VE HEYKEL MÜZESİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI.

MEHMET NURİ-PERVİN ERSOY

MEHMET NURİ VE PERVİN ERSOY YAPILAN AÇILIŞIN ARDINDAN ESERLERİ YAKINDAN İNCELEDİ.

PERVİN ERSOY

MEHMET NURİ ERSOY

GENEL

MEHMET NURİ-PERVİN ERSOY

MEHMET NURİ-PERVİN ERSOY

MEHMET NURİ-PERVİN ERSOY

Ankara'da görkemli açılış

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, restorasyonu tamamlandıktan sonra Mehmet Nuri Ersoy ve Pervin Ersoy'un katılımıyla tekrar açıldı.

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