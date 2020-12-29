Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, restorasyonu tamamlandıktan sonra Mehmet Nuri Ersoy ve Pervin Ersoy'un katılımıyla tekrar açıldı.
29 Aralık 2020 Salı
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY EŞİ PERVİN ERSOY'LA BİRLİKTE ANKARA'DAKİ DEVLET RESİM VE HEYKEL MÜZESİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI.
MEHMET NURİ-PERVİN ERSOY
MEHMET NURİ VE PERVİN ERSOY YAPILAN AÇILIŞIN ARDINDAN ESERLERİ YAKINDAN İNCELEDİ.
PERVİN ERSOY
MEHMET NURİ ERSOY
GENEL
MEHMET NURİ-PERVİN ERSOY
MEHMET NURİ-PERVİN ERSOY
MEHMET NURİ-PERVİN ERSOY
Ankara'da görkemli açılış
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, restorasyonu tamamlandıktan sonra Mehmet Nuri Ersoy ve Pervin Ersoy'un katılımıyla tekrar açıldı.
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