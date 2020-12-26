Machler'den Noel yemeği...

Cemiyet hayatının ünlü ismi Bettina Machler, çocuklarına Noel yemeği hazırladı

26 Aralık 2020 Cumartesi

PİA YEŞİL, ANNESİ BETTINA MACHLER'İN SOFRASINDA BÖYLE POZ VERDİ

BETTINA MACHLER, ÖZENLİ NOEL YEMEĞİYLE TÜM AİLEYİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

FARKLI LEZZETLERLE SÜSLENEN MASADA HER ŞEY ÇOK ÖZENLİYDİ

YILBAŞI SÜSLERİYLE DEKORE EDİLEN EVDE HER AYRINTI DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ

BETTINA MACHLER, TÜM YILBAŞI SÜSLERİNİ KENDİ ZEVKİNE GÖRE SEÇMİŞTİ

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

Machler'den Noel yemeği...

Cemiyet hayatının ünlü ismi Bettina Machler, çocuklarına Noel yemeği hazırladı

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