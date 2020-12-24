Moda tutkusuyla bilinen Arzu Sabancı, rahat koleksiyonların yer aldığı yeni giyim markasını sosyal medya üzerinden duyurdu
24 Aralık 2020 Perşembe
STİLİYLE HER ZAMAN DİKKAT ÇEKEN ARZU SABANCI GİYİM MARKASI ÇIKARTACAĞINI MÜJDESİNİ VERDİ.
MODAYI YAKINDAN TAKİP EDEN ARZU SABANCI'NIN KOLEKSİYONLARI MERAK UYANDIRDI.
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
Modada Sabancı imzası...
Moda tutkusuyla bilinen Arzu Sabancı, rahat koleksiyonların yer aldığı yeni giyim markasını sosyal medya üzerinden duyurdu
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