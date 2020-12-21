İş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Kayı, geçtiğimiz cuma günü evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.
21 Aralık 2020 Pazartesi
HACI SABANCI, NAZLI KAYI
GENEL
GENEL
HACI SABANCI, NAZLI KAYI
HACI SABANCI, NAZLI KAYI
HACI SABANCI, NAZLI KAYI
HACI SABANCI, NAZLI KAYI
HACI SABANCI, NAZLI KAYI
HACI SABANCI, NAZLI KAYI
HACI SABANCI, NAZLI KAYI
HACI SABANCI, NAZLI KAYI
HACI SABANCI, NAZLI KAYI
Sabancı ve Kayı nişanlandı!
İş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Kayı, geçtiğimiz cuma günü evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.
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