Her yıl Avrupa, Amerika ve Asya'nın en önemli galerilerini, sanatçılarını ve koleksiyonerlerini de bir araya getiren Contemporary İstanbul, pandemi süreci nedeniyle ertelendi.
16 Aralık 2020 Çarşamba
SUZAN SABANCI DİNÇER, ALİ GÜRELİ
SUZAN SABANCI DİNÇER
SUZAN SABANCI DİNÇER
SUZAN SABANCI DİNÇER
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Sanata pandemi ertelemesi!
Her yıl Avrupa, Amerika ve Asya'nın en önemli galerilerini, sanatçılarını ve koleksiyonerlerini de bir araya getiren Contemporary İstanbul, pandemi süreci nedeniyle ertelendi.
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