İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Hediye Güral Gür, Mete Vardar ve Beyza Uyanoğlu pandemi sürecinin turizme olan etkilerinden konuştular.
12 Aralık 2020 Cumartesi
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
METE VARDAR
METE VARDAR
METE VARDAR
METE VARDAR
METE VARDAR
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BARIŞ MELETLİOĞLU
Covid-19'un turizme etkileri!
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Hediye Güral Gür, Mete Vardar ve Beyza Uyanoğlu pandemi sürecinin turizme olan etkilerinden konuştular.
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