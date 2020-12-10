Ünlü ABD'li iş dünyası dergisinin, 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesinde Türkiye'den Güler Sabancı yer aldı.
10 Aralık 2020 Perşembe
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
Sabancı 'Dünyanın en güçlü kadını' seçildi!
Ünlü ABD'li iş dünyası dergisinin, 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesinde Türkiye'den Güler Sabancı yer aldı.
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