DEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızı Pırıl Çetindoğan yeni markasını tanıttı.
10 Aralık 2020 Perşembe
PIRIL, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
PIRIL ÇETİNDOĞAN
PIRIL ÇETİNDOĞAN
PIRIL ÇETİNDOĞAN
PIRIL ÇETİNDOĞAN
PIRIL ÇETİNDOĞAN
PIRIL ÇETİNDOĞAN
PIRIL ÇETİNDOĞAN
PIRIL ÇETİNDOĞAN
PIRIL ÇETİNDOĞAN
Çetindoğan yeni markasını tanıttı
DEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızı Pırıl Çetindoğan yeni markasını tanıttı.
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