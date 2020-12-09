Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, ilkokul öğrencilerinin okullarına bahçe yaptırarak destek oldu.
09 Aralık 2020 Çarşamba
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
Boyner'den öğrencilere yeni bahçe!
Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, ilkokul öğrencilerinin okullarına bahçe yaptırarak destek oldu.
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