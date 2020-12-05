Covid 19 sonrası çifte kutlama... Ünlü modacı Atıl Kutoğlu, yakın arkadaşları Prof. Dr. Esra Ekmekçi ile Ece Ege'nin doğum günü kutlamasına katıldı. Gecede ayrıca Ayşe, Ece Ege'nin Covid 19'u atlamaları da kutlandı