Ünlü modacı Atıl Kutoğlu, yakın arkadaşları Prof. Dr. Esra Ekmekçi ile Ece Ege'nin doğum günü kutlamasına katıldı. Gecede ayrıca Ayşe, Ece Ege'nin Covid 19'u atlamaları da kutlandı
05 Aralık 2020 Cumartesi
ATIL KUTOĞLU, ESRA EKMEKÇİ, AYŞE, ECE EGE
ATIL KUTOĞLU
ATIL KUTOĞLU
ATIL KUTOĞLU
ATIL KUTOĞLU
ATIL KUTOĞLU
ATIL KUTOĞLU
ATIL KUTOĞLU
ATIL KUTOĞLU
AYŞE, ECE EGE
AYŞE, ECE EGE
AYŞE, ECE EGE
Covid 19 sonrası çifte kutlama...
Ünlü modacı Atıl Kutoğlu, yakın arkadaşları Prof. Dr. Esra Ekmekçi ile Ece Ege'nin doğum günü kutlamasına katıldı. Gecede ayrıca Ayşe, Ece Ege'nin Covid 19'u atlamaları da kutlandı
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