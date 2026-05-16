Kadın emeği dijital sanat ve fotoğrafla ölümsüzleşti

Emek, kültürel mirasın korunması ve kadın istihdamının geliştirilmesi temalarını bütünleştiren, 'Kalbin Emeği Fotoğraf Sergisi' özel bir davetle sanatseverlerle buluştu.

Giriş: 16 Mayıs 2026 Cumartesi

ARZU KAPROL, EBUBEKİR GİZLİGİDER, FEYZA GİZLİDER, ZEYNEP KARAHAN USLU, ARZU SABANCI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI EBUBEKİR GİZLİGİDER

ARZU KAPROL, ZEYNEP KARAHAN USLU, ARZU SABANCI, ARZU ÇEBİ

ZEYNEP KARAHAN USLU

ARZU SABANCI

ARZU KAPROL, ZEYNEP KARAHAN USLU, ARZU SABANCI, ARZU ÇEBİ, IŞIK TEKIŞIK, SEVTAP KARABULUT

MELEK, ZEYNEP KARAHAN, İBRAHİM USLU

ZEYNEP KARAHAN USLU, ARZU SABANCI

AYSU AKSU GÜNAY, ZEYNEP KARAHAN USLU

EDA, FUNDA BEKİŞOĞLU, ZEYNEP KARAHAN USLU, BERİL ÇAVUŞOĞLU MELEK

ELVİS ALAM

GÖZDE DİKER, SEVA DEMİRÖZ, ZEYNEP KARAHAN USLU, PINAR CANALP BİLKENT, ÖZGÜL KAYA BULMUŞ

HÜLYA AKMAN

İBRAHİM USLU

İLKNUR İNCEÖZ

JAVIER DIAZ DE LEON, TULGA AKTAÇ, YOUSAF JUNAID, ŞEYDA ERTEKİN, ELVIS ALAM

SİRET UYANIK

VOLKAN HUANG

YOUSAF JUNAID, ZEYNEP KARAHAN USLU, VOLKAN HUANG

GENEL

GENEL

GENEL

Kadın emeği dijital sanat ve fotoğrafla ölümsüzleşti

Emek, kültürel mirasın korunması ve kadın istihdamının geliştirilmesi temalarını bütünleştiren, 'Kalbin Emeği Fotoğraf Sergisi' özel bir davetle sanatseverlerle buluştu.

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