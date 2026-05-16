Kadın emeği dijital sanat ve fotoğrafla ölümsüzleşti

ARZU KAPROL, EBUBEKİR GİZLİGİDER, FEYZA GİZLİDER, ZEYNEP KARAHAN USLU, ARZU SABANCI
ARZU KAPROL, EBUBEKİR GİZLİGİDER, FEYZA GİZLİDER, ZEYNEP KARAHAN USLU, ARZU SABANCI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI EBUBEKİR GİZLİGİDER
ARZU KAPROL, ZEYNEP KARAHAN USLU, ARZU SABANCI, ARZU ÇEBİ
ZEYNEP KARAHAN USLU
ARZU SABANCI
ARZU KAPROL, ZEYNEP KARAHAN USLU, ARZU SABANCI, ARZU ÇEBİ, IŞIK TEKIŞIK, SEVTAP KARABULUT
MELEK, ZEYNEP KARAHAN, İBRAHİM USLU
ZEYNEP KARAHAN USLU, ARZU SABANCI
AYSU AKSU GÜNAY, ZEYNEP KARAHAN USLU
EDA, FUNDA BEKİŞOĞLU, ZEYNEP KARAHAN USLU, BERİL ÇAVUŞOĞLU MELEK
ELVİS ALAM
GÖZDE DİKER, SEVA DEMİRÖZ, ZEYNEP KARAHAN USLU, PINAR CANALP BİLKENT, ÖZGÜL KAYA BULMUŞ
HÜLYA AKMAN
İBRAHİM USLU
İLKNUR İNCEÖZ
JAVIER DIAZ DE LEON, TULGA AKTAÇ, YOUSAF JUNAID, ŞEYDA ERTEKİN, ELVIS ALAM
SİRET UYANIK
VOLKAN HUANG
YOUSAF JUNAID, ZEYNEP KARAHAN USLU, VOLKAN HUANG
GENEL
GENEL
GENEL
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