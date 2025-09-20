Mutluluğa ‘Evet’ dediler...

Atasay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer ile Atasay Mücevherat Yönetim Kurulu Üyesi ve Kreatif Başkanı Çiğdem Kamer’in kızı Simay Kamer, girişimci Bilgen Gedikli ile dünyaevine girdi. Tersane İstanbul Mondaine’de gerçekleşen düğünde, çiftin yakın dostlarından oluşan yaklaşık 140 davetli bir araya geldi. Simay Kamer, Özgür Masur imzalı gelinliğiyle göz kamaştırırken, Bilgen Gedikli Tom Ford imzalı bir tasarım tercih etti. Genç çift, Ata Marin’in büyüleyici ezgileri eşliğinde ve yakın dostlarının tanıklığında ‘Evet’ diyerek hayatlarını birleştirdi. Simay Kamer’in nikah şahidi, ağabeyi ve Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer oldu. Düğün, bordo ve gümüşün sofistike tonları ile kuğu beyazının zarafetini buluşturan ambiyansıyla davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. D'lara Events tarafından organize edilen ve her ayrıntısı özenle kurgulanan düğün, Paris’in ünlü kabare kültürünü yansıtan Moulin Rouge esintileriyle bütünleşti. Özenle hazırlanan menü, Riviera ruhu ile İstanbul’un özgün dokusunu bir araya getirerek ayrı bir keyif sundu. Müzisyen Ceren Akın’ın etkileyici sahne performansı ise düğünün coşkusunu doruğa taşıdı.

Ferit TUĞLUK