Moda, sanat ve sporun buluşma noktası Vakkorama, ‘Keep on Riding’ temasıyla yeni sezonu karşılıyor. Her sezonunda birbirinden farklı tarzları bir araya getiren marka, yeni koleksiyonuna özel Akmerkez’de bulunan mağazasında özel bir parti düzenledi. Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi oğlu Can Hakko'nun yanı sıra iş ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı partide Yaz Yüceil ve Nazlı Var’ın DJ performansları gerçekleşti.

Onur AYDIN