Moda, sanat ve spor bir arada

Moda sever ünlü isimler; sanat, moda ve sporun 'Keep on Riding' temasıyla bir araya getirildiği etkinlikte buluştu.

Giriş: 05 Ekim 2023 Perşembe

VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

CEM HAKKO VE İZZET ÖZ ETKİNLİKTE

PİA HAKKO YEŞİL, VE CAN HAKKO ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELDİ.

BETTINA MACHLER KOLEKSİYONLARI İNCELEDİ.

MORİS KOHEN, PINAR HACIARİFOĞLU

MÜGE KARAMIZRAK

Moda, sanat ve spor bir arada

Moda sever ünlü isimler; sanat, moda ve sporun 'Keep on Riding' temasıyla bir araya getirildiği etkinlikte buluştu.

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