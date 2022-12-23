Davetler

Şık koleksiyona parti!

Moda tutkunu ünlü isimler Aslı Pamir’in ev sahipliğinde gerçekleştirdiği özel bir kokteyl partisiyle dünyaca ünlü markanın 2022 Koleksiyonu'nu kutladı.

Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma
Şık koleksiyona parti!

Dünyaca ünlü marka Prada, İstanbul’un en yeni mekanlarından Arkestra’da, Aslı Pamir’in ev sahipliğinde gerçekleştirdiği özel bir kokteyl partisiyle Prada Holiday 2022 Koleksiyonu'nu kutladı. Murat Pilevneli, Elif Dürüst, Zeynep Üstünel gibi moda, sanat ve cemiyet dünyasından isimler katıldı. Konuklar, yeni yıl sezonunun coşkulu havasından ilham alan yeni koleksiyonu kutlarken, DJ Can Sarıhan ve DJ Emre Garan'ın canlı performanslarının keyfini çıkardı. Kutlamalar için tasarlanan erkek koleksiyonunda ise modern terzilik, sofistike tasarımları spordan ilham alan ayrıntılarla harmanlayan yeni temel silüetler, aksesuarlar ve ayakkabılarla şekilleniyor.

Ferit TUĞLUK

aslı pamir prada Moda

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