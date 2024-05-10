Sanat baharı...

Bahar aylarıyla birlikte sanat davetleri her yıl katlanarak devam ediyor. Sanatsever ünlü isimlerin katılımıyla açılan davetler, birbirinden ünlü sanat galerileri ve sanatçılara ev sahipliği yapıyor. İstanbul'a baharı getiren sanat etkinliğinin en önemlisi CI Bloom oldu.

Bu yıl 19'uncusu gerçekleşen Bloomberg HT ve Habertürk'ün medya sponsorluğunu üstlendiği uluslararası sanat organizasyonu bu yıl da muhteşem sanat günlerine ev sahipliği yaptı. Festivalin ana sponsoru olan Akbank Holding Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, bu önemli sanat etkinliğine kızı Ceyda Dinçer ile geldi. Uluslararası galerilerle birlikte sanatçıların en değerli çağdaş sanat eserlerini görücüye çıkardığı CI Bloom'da tam bir sanat şöleni yaşandı.

Geçtiğimiz günlere damga vuran bir diğer önemli etkinlik ise merhum iş insanı Sakıp Sabancı'yı anma töreniydi. Aramızdan ayrılışının 20. yılında özel bir törenle anılan Sakıp Sabancı, yapay zeka kullanılarak torunu Melisa Tapan'la sohbet etti. Bu özel anlar, salondaki konuklara duygu dolu anlar yaşattı.

İstanbul'da Boğaz'daki muhteşem defileyi de es geçmek olmaz... Lübnanlı modacı Elie Saab'ın ünlü bir moda markası için hazırladığı kapsül koleksiyon Boğaz'ın kıyısında muhteşem ışık gösterileriyle modaseverlerle buluştu. Marka yüzü Yasemin Özilhan'ın da katıldığı defilede tam bir moda şov yaşandı.

Ege ve Akdeniz'de yaz hareketliliği başladı

Diğer taraftan teknelerin yazlık bakımları yapılarak Mavi Tur hazırlıkları başladı. İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, yaz için teknelerini suya indirdi. Ege ve Akdeniz'in ıssız koylarında Mavi Tur'a çıkmaya hazırlanan iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, 19 Mayıs tatiliyle birlikte tekneleriyle koylarda demirlemeye başlayacaklar. Özellikle Bodrum ve Çeşme'nin revaşta olduğu tatil rotalarında, yine kim nerede tatil yapmış ilk bizden öğreneceksiniz. Önümüzde çok hareketli bir yaz mevsimi var. HT Kulüp ekibi olarak Ege ve Akdeniz'de tatilcilerle yine htkulup.com sayfalarında sizleri haberdar edeceğiz.