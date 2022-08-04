Yeni aşklar, bitmeyen polemikler...

Sosyetenin örnek çiftleri arasında gösterilen, evliliklerini 2 çocukla taçlandıran iş insanı İzzet Antebi ile Didem Sarı, geçtiğimiz aylarda boşanma haberleriyle gündemi epey meşgul etmişlerdi. Başlarda her şey gayet medeniydi. Çift, anlaşmalı olarak boşanmış, İzzet Bey, Didem Hanım'a 60 bin, çocuklarına da 5'er bin lira aylık nafaka ödemek koşuluyla 12 yıllık evliliklerini noktalamıştı.

Boşandıktan aylar sonra iş insanı İzzet Antebi, oyuncu Tuvana Türkay ile güzel bir birlikteliğe yelken açtı. İkili, davetlere el ele katılarak mutluluk pozları verdi. Öte yandan Didem Sarı, boşanma gerçekleşmeden eski eşi İzzet Bey'in kendisini ünlü model Çağla Şıkel ile aldattığı iddiasıyla ikilinin sosyal medyadaki yazışmalarını ifşa etti. Olaylar silsilesi devam ederken İzzet Bey, yaptığı açıklamada, 'Çağla Şıkel'le aralarında hiçbir yakınlaşma olmadığını Çağla Hanım'la dostluklarının yıllara dayandığını' söyledi. Didem Sarı, bu gelişmeler yaşanırken sosyal medya hesabını kapattı. Bir süre geçince tekrar Instagram hesabını aktifleştirdi. Açıkçası ne yapmaya çalıştığına kimse bir anlam veremedi.

Olaylı boşanma sonrası işler nasıl tersine döndüyse İzzet Antebi, eski eşi Didem Sarı'ya mahkemeden konuşmama kararı aldırdı. İzzet Antebi, ayrıca Didem Sarı'dan özel hayatın gizliliğini ihlal ve iftira suçlarından şikayetçi oldu.

Hemen arkasından Didem Sarı'nın şimdiki sevgilisinin evli olduğu iddia edildi. Didem Sarı'nın sık sık mangal partisinden paylaşım yaptığı sevgilisi cinayet suçundan cezaevinde yatmış, Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Kaya Akarsu'nun evli oğlu Kayacan Akarsu çıktı.

Kayacan Akarsu'nun boşanma aşamasında olduğu Selen A'nın açıklamaları da gündeme bomba gibi düştü. Kayacan Akarsu ile hala resmi olarak evli olduklarını söyleyen Selen A., eşinin geçmişte kendisine şiddet uyguladığını anlattı.

12 yılını bir arada geçiren, mutluluk tablosu çizen bu evlilikten 2 çocukları olan Didem Sarı ve İzzet Antebi, umarım bir an önce orta yolu bulurlar...

İstanbul'un renkli sosyal hayatına geri dönelim... Malum dizi setleri başladı. Oyuncuların çoğu İstanbul'da... Bodrum, uzun yılların en yalnız yazını geçiriyor. Geçtiğimiz yıllarda, Bodrum'da bu zamanlarda elinizi nereye atsanız bir ünlüye rastlardınız. Ancak durum biraz değişti...

Cemiyet ve iş dünyasından ünlü isimler de tatillerini gözlerden uzak geçirmek istiyorlar. Ekonomik krizden dolayı pek göz önünde olmak istemiyorlar... Bu sebeple Bodrum, Göcek koyları bu yaz oldukça sakindi...

Yaz sezonunun bitmesine az bir zaman kaldı. Kısa ama olayları bol bir yaz yaşadık.

Bakalım önümüzdeki günler, hangi olaylara gebe olacak. Bekleyip görelim...