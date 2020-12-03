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Reşat Balcıoğlu
rbalcioglu@bloomberght.com twitter.com/resatbalcioglu
Zor günler... 03 Aralık 2020 Perşembe, 13:04:29

Pandeminin başladığı ilk günlere döndük diyebilirim. Geçtiğimiz marttan bu yana dünya çok zor günler yaşıyor. Ülkemizde de tablo pek iç açıcı değil... Vakalar, almış başını gidiyor...

Alınan önlemlerle birlikte aşının bulunduğu haberleri yüreğimize biraz su serpse de genel itibariyle hala tedirginiz. Hafta içi saat 21.00'dan sonra sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte vaka sayıları kontrol altına alınmak isteniyor. Hafta sonu iki gün süreyle tamamen karantinada olmamız da hepimizin sağlıklı günlere bir an önce geri dönmesi için...

Hafta içi gündüzleri de sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak hayatımıza devam ediyoruz. Bu süreçte davetler de en yalın haliyle ve kişi sayısına dikkat edilerek gerçekleşiyor. Evde kalmak istemeyen ancak sosyal hayata da karışmak isteyen çoğu kişi hafta içi Bebek sahiline gidiyor. Deniz kenarında hava alan ünlü isimler, yürüyüş yaparak biraz stres atıyor. Ve çok geçmeden evlerine dönüyor. İnanın bu zamanlarda en iyi yapılacak aktivitelerin başında açık havada yürüyüşler geliyor.

Bu dönemde sanat hepimize iyi gelen başka bir konu bence... Özellikle hafta sonu için herkes online sergileri gezebilir, ahşap boyama yapabilir ya da kafanızı dağıtabileceğiniz başka uğraşlar bulabilirsiniz.

Bu kışı da kontrollü bir şekilde atlatırsak herhalde bahar aylarına doğru biraz daha rahatlarız gibime geliyor. Aşıyla birlikte özlediğimiz sosyal hayatımıza geri dönerek, sevdiklerimize tekrar sarılmanın mutluluğunu yaşayabiliriz. Bu dönemde COVID 19 geçiren herkese öncelikle geçmiş olsun diyorum. Maske takmayı, sosyal mesafeyi ve hijyen kurallarına uymayı aman sakın unutmayalım!

Herkese sağlıklı günler dilerim...
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Zor günler... Pandeminin başladığı ilk günlere döndük diyebilirim. Geçtiğimiz marttan bu yana dünya çok zor günler yaşıyor. Ülkemizde de tablo pek iç açıcı değil... Vakalar, almış başını gidiyor... Alınan önlemlerle birlikte aşının bulunduğu haberleri yüreğimize biraz...
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