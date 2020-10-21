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Reşat Balcıoğlu
rbalcioglu@bloomberght.com twitter.com/resatbalcioglu
Yeni dönem 'sanat davetleriyle' başladı... 21 Ekim 2020 Çarşamba, 11:47:45

Sanattan uzun süredir çok uzak kaldık... Ruhumuzu besleyen, insanı bambaşka duygulara götüren ve adeta ruhunda farklı anlamlar yaratan sanat, yeni dönemle birlikte yeniden başladı diyebiliriz.

Pandemi gölgesinde daha minimal davetlerle başlayan sanat sezonuyla birlikte sanat tutkunları derin bir 'oh' çekti diyebilirim.

Yeni dönemle birlikte başlayan sanat etkinliklerinin ilki Murat Pilevneli'nin sahibi olduğu Pilevneli Galeri'nin iki yeni sergisi oldu. Saptanamayan ve Süzülme isimli sergilere ev sahipliği yapan sanat galerisinin, cemiyet hayatından ünlü isimler ziyarete gelmişti.

Ziyaretçilerden biri de ünlü ressam ve sanatçı Ahmet Güneştekin'di. Koronavirüs yüzünden evden çıkamadığımız günleri Güneştekin olumlu yöne çevirmiş. Yakın zamanda bunun yansımalarını hepimiz göreceğiz...

Diğer bir sergi daveti de Nazlı Keçili'den geldi... Sanatçı Ayşegül Barbaros’un “Episode I, Bölüm I” isimli kişisel sergisi, Nazlı Keçili'nin sahibi olduğu sanat galerisinde gerçekleşti. Yeni normale adapte olan sosyetenin ünlü isimleri, sosyal mesafeli bir şekilde eserleri incelediler.

Meme kanserine dikkat çekmek isteyen bir grup yardımsever ise Meme Kanseri farkındalığı ayı kapsamında özel bir etkinliğe imza attı. Aralarında Monik İpekel, Feryal Gülman, Neşe Gönül'ün de bulunduğu hanımlar, 'Meme Kanserini Tanıyoruz” sosyal sorumluluk projesine destek vermek üzere sergi açılışındaydı...

Sanata destek veren ve koronavirüse rağmen tedbirli bir şekilde açılışlara katılan herkes, biraz olsun sosyalleşerek ruhlarını sanatla besledi...

Size de sağlıklı ve sanatla dolu günler dilerim...
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