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Reşat Balcıoğlu
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Bir Cumhuriyet kadınının vedası Suna Kıraç... 17 Eylül 2020 Perşembe, 14:15:01


Mücadelesi, ilkeleri, yaptıklarıyla hatırlanacak Koç Ailesi'nin değerli isimlerinden Suna Kıraç, dün son yolculuğuna uğurlandı.

İlkeleri, eğitime verdiği destek, kültür-sanat alanında yaptıklarıyla Türkiye'nin gururu olan Suna Kıraç için yazılacak o kadar cümlem var ki...

Tam bir Cumhuriyet kadını olan Suna Kıraç, Türk toplumuna faydalı bir birey olmak adına birçok projeye destek verdi. Türk ulusunun çıkarlarını savunan Kıraç, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kurucusudur.

Özellikle kadınların eğitimine çok önem veren ve Atatürk ilkelerine bağlı kalan Suna Hanım, eşi İnan Kıraç ile birlikte pek çok kültür faaliyetinin destekçisi oldu.

1996 yılında Vehbi Koç bünyesinde Antalya Kaleiçi'nde faaliyete geçen AKMED'in 2000 yılında da Kaleiçi Müzesi'nin kuruluşuna öncülük etti.

2003 yılında eşi İnan Kıraç ve İpek Kıraç'la birlikte kurduğu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Suna ve İnan Kıraç Vakfı, kültür-sanat alanındaki faaliyetlerini 2005 yılında İstanbul Tepebaşı'ndaki Pera Müzesi'ni, 2007 yılında da İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nü açarak sürdürdü.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili, Koç Üniversitesi, Türk Eğitim Vakfı ve Robert Kolej Mütevelli Heyeti üyesi, TEGV Yönetim Kurulu Onursal Başkanı olarak görev yapan Suna Kıraç, tüm bunların ötesinde Atatürk ilkelerini sonuna kadar savunan tam bir Cumhuriyet kadınıydı.

Cumhuriyet kazanımlarından yana bir tavır takınan ve güçlü karakteriyle her zorluğun üstesinden gelen Kıraç, 2000 yılından bu yana ALS hastalığıyla mücadele ediyordu.

Türkiye için önemli bir değer olan Suna Kıraç'ın ardından yazılacak, söylenecek o kadar çok şey var ki... Türkiye'nin yetiştirdiği kadınlardan olan ve Atatürk'ün izinde giden kadınlar yetiştirilmesine vesile olan Suna Kıraç...

İyi ki seni tanıdık, iyi ki bizim hayatımıza dokundun.

Işıklar içinde uyu...

Seni çok özleyeceğiz...
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