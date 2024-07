Cennet Koyu'nda özel davet...

Yılda 4 kez ‘coffee table book’ formatında yayımlanan bağımsız dergi Nu-look Magazine, 2024 Yaz sayısını Bodrum’un büyüleyici atmosferine sahip Cennet Koyu’nda açılan Bobo by The Stay’de düzenlenen özel bir davetle kutladı. Müzik ve gastronominin eğlence ile birleştiği özgün bir deneyim sunan Bobo by The Stay bir araya gelen misafirler, Majnoon’un canlı performansıyla başlayan geceye Emir & Efe ve Mimi X’in DJ performanslarıyla devam etti. Eğlence dolu dakikaların ardından misafirler, asırlık zeytin ağaçlarının gölgesinde, doğanın içinde özel enstalasyonlarla iç içe zaman geçirdi.