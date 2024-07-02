Tatil

Cennet Koyu'nda özel davet...

Cemiyet dünyasından ünlü isimler, Cennet Koyu’nda açılan Bobo by The Stay’de düzenlenen özel bir davete katıldı

Giriş: 02 Temmuz 2024 Salı
Cennet Koyu'nda özel davet...

Yılda 4 kez ‘coffee table book’ formatında yayımlanan bağımsız dergi Nu-look Magazine, 2024 Yaz sayısını Bodrum’un büyüleyici atmosferine sahip Cennet Koyu’nda açılan Bobo by The Stay’de düzenlenen özel bir davetle kutladı. Müzik ve gastronominin eğlence ile birleştiği özgün bir deneyim sunan Bobo by The Stay bir araya gelen misafirler, Majnoon’un canlı performansıyla başlayan geceye Emir & Efe ve Mimi X’in DJ performanslarıyla devam etti. Eğlence dolu dakikaların ardından misafirler, asırlık zeytin ağaçlarının gölgesinde, doğanın içinde özel enstalasyonlarla iç içe zaman geçirdi.




cennet koyu

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İş dünyasının ünlü isimlerinden Paris Bıçakcı bayram tatili için Ege kıyılarını ve adaları tercih etti. Tatil boyunca teknelerinde önemli misafirlerini ve ailesini agırlayan Paris Bıçakcı akşamları ise eşi ile birlikte geleneksel dost ziyaretleri yaptılar.

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