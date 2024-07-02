Cemiyet dünyasından ünlü isimler, Cennet Koyu'nda açılan Bobo by The Stay'de düzenlenen özel bir davete katıldı
Giriş: 02 Temmuz 2024 Salı
BODRUM'DA TATİL YAPAN AYŞEGÜL DİNÇKÖK, DAVETE KATILARAK KEYİFLİ BİR GECE GEÇİRDİ
ELİF DÜRÜST
İDİL-MERT FIRAT
PERVİN ERSOY
GENEL
GENEL
Cennet Koyu'nda özel davet...
Cemiyet dünyasından ünlü isimler, Cennet Koyu'nda açılan Bobo by The Stay'de düzenlenen özel bir davete katıldı
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