"Hacı benden daha disiplinlidir"

Nazlı Kayı kimdir?

N.K: Ben Bursalıyım. Ailemde Bursa’da yaşıyor. Normalde haftanın 3 veya 4 günü Bursa’dayım 3 günüde İstanbul’dayım. Bursa’da okuyordum sonra lise sınavında annem çok istiyordu İstanbul’da eğitim almamı. Bende Koç Lisesi’ni kazanıp İstanbul’a geldim. Lise yıllarım çok keyifliydi. Ailemizde çok fazla avukat ve hakim olduğu için bende başka bir şey okumayı hiç düşünmedim. Sonra Londra’da hukuk okudum. Ben eğitimimi bitirdikten sonra stajda yaptım. Yaptığım işte mutlu olmalıyım diye düşündüm. Ailem istemedi kendi emeğine yazık dediler ama yinede zorla bir işi yapmak istemedim.

5 kelimeyle kendini özetleyebilir misin?

N.K: Çok düzenliyim. Çok disiplinliyim. Mükemmelliyetçiyim. Çok çalışkan ve çok kararsızımdır. Son dakika değişikliklerim vardır. Son dakika arayıp ben kararımı değiştirdim lafı benden çok çıkar.

Hep böyle miydin? Kendini nasıl geliştirdin?

N.K: Aileme çok teşekkür ediyorum çünkü küçüklüğümden beri ailem sürekli bir sporu mutlaka iyi yapmalısın diyordu. İlla profesyonel ol demiyorlardı ama iyi olmalısın diyorlardı. O yüzden ben ve kardeşlerim küçüklükten beri spor yapıyoruz. İlkokulda okulun voleybol takımındaydım. Lisede okulun kız basketbol takımındaydım. 5 yaşımdan beri kayak yapıyorum ve birçok yarışlara katıldım. O kadar çok erken kalkıp o kadar çok kondisyon antrenmanı yaptım kayakların altını waxladım ki, yoğundum ama bir zaman sonra artık eğilmedim bile o kadar sporsuzdum. Şimdi sırtımı, omzumu, karnımı iyi hissediyorsam sporun etkisi çok büyük demektir.

Hangi yiyeceğe karşı zaafın var? Yedikten sonra ertesi gün neler yapıyorsun?

N.K: Bana ne yiyorsun sorusu çok geliyor. Kendime bir düzen oturtturdum, haftanın beş günü sağlıklı besleniyorum. Bu spora gitmek, ödevini yapmak, düzenli uyumak gibi bu benim için olmazsa olmaz. Ben hafta içi yanlış bir şey yediğimde kendimi kötü hissediyorum. Hafta sonu benim için tatil demek. Nasıl iş ve ders yoksa diyette de belli esnetmeler var. Hafta içi 3 öğün yiyorum. Protein ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Kırmızı et tüketmemeye çalışıyorum. Bana iyi gelmediği için tüketmiyorum. Vücudumdan atamıyorum. Ben genelde balık, hindi, tavuk, yeşil sebzeler vs bu tarz protein ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Çok tatlı seven biri olduğum için yeşil ve kırmızı elma tüketiyorum. En sıkı diyetimde de olsam ortada kuruyemiş görsem bitiyor. Bir avuç kesin alırım ve diyetteydim yemiyorum demiyorum. Canımın en çok çektiği şey ise yer fıstığı ezmesidir. Hafta sonu canım makarna ve pizza çekmiyor. Örneğin Pazar kahvaltısından sonra bir tane tatlı yedim diyelim. Pazar akşamı salata yada çorba içerim. Hafta içi gün içinde tokumdur ama 6 buçuktan sonra açımdır.

Peki düğün ne zaman?

N.K: İnşallah bu yıl bitmeden yıl sonuna doğru düşünüyoruz.

Kendini nerede görüyorsun?

N.K: Ben psikolog olmak istiyorum. İnsanlara yardım edebilmek, onların bakış açısını ya da duygusal bozukluğuna pozitif anlamda etki edebilmek istiyorum. Kitap okuyarak insanların psikolojik bozukluklar zorluklar yaşadıklarını anladım ve psikolog olursam onlara yardımcı olabilirim dedim. Yaşım daha 20’lerde ve yeniden okuyabilirim dedim. Geçen hafta finallerim bitti. İlk sene bitti bile denilebilir. Geriye 3 sene kalıyor. 3 senede uzun bir süre değil. Çok severek çalışıyorum. İlk dönem sosyoloji ve antropoloji dersim vardı. O kadar can kulağıyla dinliyorum ki dersleri. Derslerde sevdiğim bir kitabı sürekli okuyor gibi hissediyorum. 10 sene sonra kendimi ailemle, arkadaşlarımla, iyi bir psikolog olarak hayal ediyorum. Bir masa hayal edin mutlu sofraların kurulduğu tüm sevdiklerimle beraber bir hayat düşlüyorum.

Seni çok seven ve senden hiç haz etmeyen bir kesim var. Bununla nasıl baş ediyorsun?

N.K: Bence seven herkesin güzel yorum yapan herkesin kalbi çok güzel. Çünkü kendi eşine, kendi çocuğuna yapılmasını istediği yorumları bana yapıyor. Kötü yorumların birçoğu benimle konunun hiç alakası olmayan şeyler. Beni tanıyan insanlar beni biliyor. Beni hiç tanımayan birinin benim karakterimle ilgili yaptığı kötü yorum garip geliyor.

Diksiyonunla ilgili de devamlı bir eleştiri alıyorsun…

N.K: Benim babam, kardeşim ve ben çok hızlı konuşuyoruz. Konuşma yapımız böyle ve bununla ilgili çok yorum alıyorum. Ben ana haber spikeri değilim bu benim tarzım. Sosyal medyayı keyif için kullanıyorum. Kibar bir eleştiriye her zaman açığım.

Sence gerçek aşk demek?

N.K: Bence aşk ayaklarının yerden kesilmesi demek.

Hacı’da sevdiğin üç özellik ne?

N.K: Çok dürüsttür. Asla yalan söylemez ve yapmayacağı bir şeye asla yapacağım demez. Kendi fikrini söylemekten hiç çekinmez. Acayip merhametlidir. Benden daha disiplinlidir. Hiçbir zaman sekizi beş geçe işte olmaz. Tam sekizde işinde olur.