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HT Kulüp'te 496. bölüm...

Ekranların ilk ve tek cemiyet haber programı HT Kulüp bu hafta da dopdolu... SMA Tip 1 hastası 2 yaşındaki Pamir Pekin'e destek amacıyla açılan Umut mağazası'ndan renkli görüntüler... Cemiyet ve iş dünyasının ünlü babaları... Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden olan MTV Avrupa Müzik Ödülleri... Modacı Arzu Kaprol'la çok özel söyleşi... İş kadını Sevil Sabancı'nın hayatına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te.. HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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