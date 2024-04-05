Ece Saruhan'la Oyuna Devam 8. bölüm...

"Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturuyor. Tiyatro dünyasını buluşturan Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri'nde yaşananlar "Ece Saruhan'la Oyuna Devam"da. Programda ayrıca Nilüfer Tiyatro Festivali'nin Genel Koordinatörü Murat Daltaban'la gerçekleştirdiğimiz sohbet ve 'Haftanın Kültür-Sanat Ajansı" da yer alacak "Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Cumartesi akşamı saat 21.00'de Bloomberg HT'de
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