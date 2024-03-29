Ece Saruhan'la Oyuna Devam 7. bölüm...

"Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturuyor. Geride bıraktığımız 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde tiyatronun iki büyük ustası Müjdat Gezen ve Mustafa Alabora'yla gerçekleştirilen çok özel söyleşisinin yer alacağı programda ayrıca 'Haftanın Kültür-Sanat Ajandası' da yer alacak. "Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Cumartesi akşamı saat 21.00'de Bloomberg HT'de
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