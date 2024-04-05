HT Kulüp 651. bölüm...

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı... Sosyal Kulüp Başkanlık seçimi... Ünlü isimlerin cadde keyfi... Yaz aylarında tercih edilen tatil rotaları ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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