Ece Saruhan'la Oyuna Devam 6. bölüm...

Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturuyor. Mam'Art Tiyatro'nun Devrim Yakut ve Altuğ Görgü'nün rol aldığı yeni oyunu 'Üç Eksi Bir'le ilgili tüm detayların ve röportajların ekrana geleceği programda ayrıca 'Haftanın Kültür-Sanat Ajandası' da yer alacak. "Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Cumartesi akşamı saat 21.00'de Bloomberg HT'de

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

HT Kulüp Ece Saruhan'la Oyuna Devam 6. bölüm...

Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturuyor. Mam'Art Tiyatro'nun...
HT Kulüp HT Kulüp 650. bölüm...

Başarım Sensin Derneği'nden iftar daveti... İstanbul Modern'de düzenlenen çok özel sergi... Maya...
HT Kulüp Ece Saruhan'la Oyuna Devam 5. bölüm...

"Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturuyor. Vefatının 3. yılında...
HT Kulüp HT Kulüp 649. bölüm...

Nevbahar Koç'un bilinmeyenleri... Mert Özlenir ve Selin Şengel çiftinin mutlu günü... Bir Hayalin...
HT Kulüp Ece Saruhan'la Oyuna Devam 4. bölüm...

"Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturuyor. Edebiyatımızın çok...
HT Kulüp HT Kulüp 648. bölüm...

Musiki Eğitim Vakfı'ndan 'Canan Okuyor' konseri... Kent Manzaraları sergi açılışından renkli...
HT Kulüp HT Kulüp 647. bölüm...

İzzet ve Yasemin Özilhan çiftinin ailece geçirdikleri Uludağ tatillerinden çok özel görüntüler......
HT Kulüp Ece Saruhan'la Oyuna Devam 362. bölüm...

"Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturuyor. Ceyla Odman ve Çağlar...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.