“Play Again” sergisi sanatseverlerle...

Sanatçı Dr. Rahşan Düren’in yeni projesi “Play Again”, Tarhan Han’da gerçekleşen davetle sanatseverlerle buluştu. Açılışa iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katılırken, sergi güçlü kavramsal yapısı ve mekâna yayılan kurgusuyla dikkat çekti. Sanat, bilim ve teknolojiyi bir araya getiren “Play Again”, oyun kavramını yalnızca bir tema olarak değil, yaşamın tekrar eden döngülerini anlamaya yönelik bir düşünce alanı olarak ele alıyor. Yeniden başlamak, risk almak, kaybetmek, bağ kurmak ve akışa teslim olmak gibi insani deneyimlerden beslenen sergi, yaratıcı süreci oyunun özgür yapısı üzerinden yorumluyor. Beş kata yayılan mekâna özgü yerleştirme, izleyiciyi katmanlı bir anlatının içine çekiyor. Toplam 67 heykel, 60 resim ve 2 enstalasyondan oluşan sergi, parçalanan, çoğalan ve dönüşen formlar aracılığıyla hafıza, zaman ve dönüşüm üzerine yoğunlaşıyor. Kırılganlık ile dayanıklılık, büyüme ile yıkım arasında kurulan gerilim, serginin duygusal ritmini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Dr. Rahşan Düren’in psikiyatri ve sanat alanındaki birikimi, mühendislerle birlikte yürütülen üretim süreçleriyle birleşerek sergiyi yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda deneysel bir araştırma alanına dönüştürüyor.