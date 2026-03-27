Magazin Hattı

QM Awards'ta çifte ödül...

Turizm sektörünün güçlü markalarından Jolly, bu yıl 15’incisi düzenlenen QM Awards’tan iki önemli ödül aldı.

Giriş: 27 Mart 2026 Cuma 13:50 Güncelleme: 27 Mart 2026 Cuma 14:13
Turizm sektörünün güçlü markalarından Jolly, bu yıl 15’incisi düzenlenen QM Awards’tan iki önemli ödül aldı. GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından organize edilen QM Awards, 25 Mart 2026 tarihinde Antalya’da, NEST Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen gala gecesinde sahiplerini buldu. Golden 15” temasıyla 15. kez düzenlenen QM Awards, turizm sektöründe kaliteyi teşvik eden ve sektör profesyonellerinin oylarıyla yılın en iyilerini belirleyen en kapsamlı ve referans gösterilen ödül platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu yıl ayrıca ilk kez hayata geçirilen “Game Changers” kategorisiyle, sektörde fark yaratan liderler ve markalar özel olarak ödüllendirildi. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, turizm sektörüne kattığı vizyon, büyüme stratejileri ve dönüşüm gücüyle “Game Changer – Travel Leadership / Oyunu Değiştiren Lider” ödülünü aldı. Turizmde yeni bakış açıları geliştiren, değişimi yöneten ve sektöre yön veren liderleri onurlandırmak amacıyla bu yıl ilk kez verilen bu kategori, Vardar’ın sektördeki etkisini bir kez daha ortaya koydu. Mete Vardar, ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Turizm, sadece bir sektör değil; aynı zamanda bir sorumluluk alanı. Jolly olarak attığımız her adımda misafir deneyimini geliştirmeyi, sektörümüze değer katmayı ve sürdürülebilir bir büyüme yaratmayı odağımıza alıyoruz. ‘Game Changer’ gibi anlamlı bir kategoride bu ödülü almak bizim için büyük bir motivasyon. Bu başarı, tüm ekip arkadaşlarımızın ortak emeğinin bir sonucu.”

QM Awards

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.