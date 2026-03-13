Alinur Velidedeoğlu hayatını kaybetti

Reklam dünyasının duayen isimlerinden Alinur Velidedeoğlu yaşamını yitirdi. Hukukçu ve akademisyen Ord. Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun torunu olan Velidedeoğlu'nun kalp yetmezliği nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Alinur Velidedeoğlu, kariyeri boyunca birçok ünlü markanın reklam filmlerini çekti, jingle ve besteler hazırladı. Sloganları ve melodileri uzun yıllar hafızalarda yer eden reklam çalışmalarıyla tanınan Velidedeoğlu, reklamcılığın yanı sıra müzik ve beste alanındaki yaratıcı yönüyle de dikkat çekti. 1998 yılında DFH Network adlı televizyon şirketini kuran Velidedeoğlu, bu platform aracılığıyla ABD ve Kanada’da en çok izlenen Türk televizyon kanallarını yayınlayan sistemlerden birini oluşturdu. Film yapımcılığı alanında da çalışmaları bulunan Velidedeoğlu’nun, IMDb kayıtlarına göre “The Ottoman Lieutenant” (2017), “Harvard Man” (2001) ve “Black & White” (1999) gibi filmlerin de yapımcılığını üstlendi.