Magazin Hattı

Futbolun zirvesi renkli geçti

Belçika futbolunda sezonun en iyi futbolcusuna verilen ödül töreninde futbolcular ödüllendirildi.

Giriş: 22 Ocak 2026 Perşembe 15:39 Güncelleme: 22 Ocak 2026 Perşembe 15:40
Gouden Schoen, yıldızlar geçidine sahne oldu. 1954’ten bu yana Belçika futbolunda sezonun en iyi futbolcusuna verilen ödül töreninde futbolcuların yanı sıra siyaset, iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Organizasyonda Belçikalı Türk iş insanı Horeca Depot Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tanrıkulu da yer aldı. Tanrıkulu, gecede dostlarıyla zaman geçirirken arkadaşı futbolcu Radja Nainggolan ile çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı. Etkinlikte Türkiye’ye yapacağı yatırımlarından da bahseden iş insanı, siyasilerle bir araya geldi. Renkli geçen etkinlikte 2025 Gouden Schoen kazananı Milan forması giyen Ardon Jashari oldu. Kadınlar kategorisinde ise Tessa Wullaert, kariyerindeki 6. Gouden Schoen ödülünü kazandı. Geceye Belçika futbolunun yıldızı Kevin De Bruyne de renk kattı.

futbol

