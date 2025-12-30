“Shop for Wishes” festivalinde...

Cemiyet dünyasının genç temsilcilerinden Paris Bıçakçı, Make-A-Wish Türkiye'nin Alaluxa konsept danışmanlığında ve The Peninsula Istanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirdiği “Shop for Wishes” Alışveriş Etkinliği'ne katıldı. Etkinliğin dikkat çeken isimlerinden olan Paris Bıçakçı gerçekleşen söyleşileri de ilgiyle takip etti. Bu yıl ilk kez düzenlenen Shop for Wishes etkinliğinde yapılan her alışveriş, bir çocuğun dileğinin gerçekleşmesine katkı sağlarken Paris Bıçakçı da etkinliğe katkıda bulunan isimler arasındaydı. Etkinlikte yakın dostlarıyla da bir araya gelen Paris Bıçakçı etkinliği çok başarılı bulduğunu belirterek , özellikle “Sosyal Fayda Yaratmak” başlıklı söyleşinin çok ilham verici olduğunu söyledi.