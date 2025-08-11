Işıltılı yaz partisi...

Mücevher dünyasının köklü ve öncü markalarından Eriş Mücevherat bünyesinde faaliyet gösteren Parla Fine Jewellery, geçtiğimiz gün Maxx Royal Bodrum Parla’da özel bir yaz davetine ev sahipliği yaptı. Projehane çatısı altında, Bilge Kuru organizasyonuyla gerçekleşen seçkin davete cemiyet dünyasından birçok tanınmış sima katıldı. Etkinlikte konuşan marka kurucularından Bülent Eriş, şu sözleriyle davetin ruhunu özetledi: “Tasarımlarımızı dünyanın en seçkin mücevher markalarını misafirlerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.” Davete iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları da katıldı.