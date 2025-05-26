Magazin Hattı

Miniklerin iyiliği halka halka büyüyor

SEV Anaokulu, Okul Aile Birliği Başkanı Arzu Kayar ve üyelerin başlattığı “İki Çatı Tek Yürek” sosyal sorumluluk projesi” kapsamında, Ressam Ekrem Yalçındağ eşliğinde minik öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi.

Giriş: 26 Mayıs 2025 Pazartesi
Miniklerin iyiliği halka halka büyüyor

Eğitimi topluma hizmet etmenin en değerli yolu olarak gören Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV) bağlı Özel SEV Anaokulu’nun Okul Aile Birliği Başkanı Arzu Kayar’nın öncülüğünde, üyeleri ile birlikte yürüttüğü “İki Çatı Tek Yürek” sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu sefer minik öğrenciler resim yaptı. Çağdaş resmin özgün isimlerinden sanatçı Ekrem Yalçındağ ve ekibi, “Bir Fırça Bin Hayal” Sanat Atölyesi’ne destek verdi. İki gün süren bu çalışmada, SEV Anaokulu öğrencileri sanatçıyla birlikte kendi eserlerini üretti. Yapılan sanat atölyeleri sonrasında öğrencilerin hazırladığı eserler Swissotel’de sergilendi. Velileri eserleri satın aldığı eserlerden elde edilen gelirin tamamı biri Şile diğeri Kapadokya’daki iki köy okuluna bağışlandı. Sev Anaokulu, Okul Aile Birliği Üyelerinin başlattığı, “Bir Fırça Bin Hayal projesi nedeniyle başkanları Arzu Kayar ve projeye destek veren ressam Ekrem Yalçındağ’a teşekkür plaketi verdiler. Arzu-Tarık Kayar, Sinem Uran ve Berfu Arslan Ağırsoy özel etkinliğe katıldılar.

Ressam Ekrem Yalçındağ

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